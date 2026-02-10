До какого времени продолжится снежная погода?

С вечера 11 февраля прогнозируется ослабление интенсивности осадков. 12 февраля как в Баку и на Абшеронском полуострове, так и в районах ожидается относительное улучшение погоды, и в большинстве районов осадки прекратятся.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила руководитель Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, завтра днем в столице и на Абшероне сохранится дождливая погода с перерывами. Ожидается, что сильный северо-западный ветер сменится умеренным юго-западным. Максимальная температура воздуха составит 2-5 градусов тепла. В регионах осадки также продолжатся - в некоторых местах ожидается снег, а местами осадки будут более интенсивными.

Мамедова добавила, что из-за осадков и морозной погоды, которые наблюдаются с 10 по 12 февраля, особенно в горных и предгорных районах существует опасность образования гололеда на дорогах.

