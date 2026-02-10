https://news.day.az/world/1815237.html Пожар на электростанции в Тегеране - ВИДЕО Пожар произошел на электростанции Alstom Sattarkhan в Тегеране, Иран. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Пожар на электростанции в Тегеране - ВИДЕО
Пожар произошел на электростанции Alstom Sattarkhan в Тегеране, Иран.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
