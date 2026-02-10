Какие вопросы будут обсуждаться на очередном заседании Милли Меджлиса?

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 13 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в отделе прессы и связей с общественностью парламента сообщили, что в повестку дня заседания включены следующие 10 вопросов:

1. Доклад о деятельности в 2025 году органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О банках" и "О таможенном тарифе" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О защите здоровья населения" и "Об онкологической помощи" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О бухгалтерском учете" и "О государственных закупках" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об изъятии земель для государственных нужд" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности" (первое чтение).