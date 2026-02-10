Суд по уголовному делу против Рубена Варданяна удалился на совещание для вынесения окончательного решения

На продолженном 10 февраля заседании судебного процесса по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, слово было предоставлено стороне защиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после заключительного выступления стороны защиты, в том числе обвиняемого Р. Варданяна, председательствующий судья Зейнал Агаев обратился к сторонам (обвинения и защиты) с вопросом, представят ли они вариант проекта окончательного решения суда по итогам судебного разбирательства.

Стороны заявили, что не будут представлять проект окончательного решения суда.

Затем председательствующий судья объявил об окончании судебного разбирательства.

Решение суда будет объявлено по возвращении с совещания.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.