АБИИ одобрил кредит на расширение Бакинского метрополитена

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил выделение кредита в размере 180 миллионов долларов на реализацию проекта по расширению Бакинского метрополитена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АБИИ.

"Целью проекта является повышение надежности обслуживания, эффективности технического обслуживания и эксплуатационной безопасности Бакинского метрополитена, а также создание условий для дальнейшего расширения системы метро за счет строительства и оснащения депо "Дарнагюль" и "Ходжасан", а также повышения показателей безопасности, экологической и социальной устойчивости отдельных станций.

Проект по расширению Бакинского метрополитена будет реализован в рамках двух ключевых направлений, охватывающих развитие инфраструктуры и техническую поддержку", - говорится в информации.

В инфраструктурной части предусмотрено строительство и оснащение депо "Дарнагюль" и нового депо "Ходжасан", которые станут основными центрами обслуживания подвижного состава. Также запланирована модернизация десяти действующих станций Зеленой линии с целью повышения их экологических, социальных и эксплуатационных стандартов, а также уровня безопасности.

Подчеркивается, что второй компонент включает технические и консультационные услуги: "Речь идет о сопровождении подготовки проекта, экспертизе проектных решений, надзоре за строительными работами, оценке экологического и социального воздействия и поддержке реализации всех этапов программы.

Проект рассматривается как ключевой элемент государственной стратегии развития Бакинского метрополитена и входит в число приоритетов правительства".

Как передает банк, создание двух новых депо обеспечит необходимую базу для обслуживания поездов и устойчивой работы всей сети: "Это позволит устранить существующие инфраструктурные ограничения, в частности разделить Красную и Зелёную линии на станции "28 Мая", что повысит надежность перевозок и увеличит пропускную способность метро.

"Ожидается, что инициатива также заложит современные технические, экологические и управленческие стандарты для дальнейшего расширения Зелёной линии и обновления подвижного состава. Дополнительно развитие сети будет поддержано параллельным расширением Фиолетовой линии", - сообщает банк.