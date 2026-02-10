В этом случае расходы на штрафстоянку будут возвращены водителю

В случае прекращения дела, по которому транспортное средство было эвакуировано на охраняемую стоянку (штрафстоянку), уплаченная сумма будет возвращена владельцу автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, если производство по делу об административном правонарушении, послужившем основанием для эвакуации транспортного средства на охраняемую стоянку, будет прекращено либо жалоба на решение о назначении административного взыскания будет удовлетворена, то плата, внесенная за эвакуацию и хранение автомобиля, будет возвращена владельцу в порядке, определенном соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что решением Тарифного совета от 12 апреля 2006 года были утверждены тарифы на услуги по эвакуации транспортных средств на стоянки при Главном управлении государственной дорожной полиции МВД и их охраняемому хранению.

№ Название услуг Единица измерения Тарифы

(В манатах с НДС) 1. Доставка транспортных средств на парковки с помощью эвакуаторов 1 единица/рейс 20,0 2. Хранение транспортных средств на автостоянках 2.1. Если масса транспортного средства составляет до 3,5 тонн (включая 3,5 тонны) 1 единица/день 1,0 2.2. Если масса транспортного средства составляет от 3,5 до 10 тонн (включая 10 тонн), 1 единица/день 2,0 2.3. Если масса транспортного средства превышает 10 тонн 1 единица/день 3,0

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.