В России начали блокировать работу Telegram

По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.