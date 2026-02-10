https://news.day.az/azerinews/1815028.html Meksika Deputatlar Palatasının sədri Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib 9 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri cənab Səməd Seyidov, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan-Meksika Parlamentlərarası işçi qrupunun sədri xanım Jalə Əliyeva və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin...
Meksika Deputatlar Palatasının sədri Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib
9 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri cənab Səməd Seyidov, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan-Meksika Parlamentlərarası işçi qrupunun sədri xanım Jalə Əliyeva və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan-Meksika Parlamentlərarası işçi qrupunun üzvü xanım Sevinc Fətəliyevadan ibarət nümayəndə heyəti Meksikaya işgüzar səfər edib.
Day.Az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Meksika Deputatlar Palatasının sədri, deputat xanım Kenia Lopes Rabadan tərəfindən qəbul edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре