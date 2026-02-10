Ламия Велиева установила рекорд Азербайджана

Азербайджанская легкоатлетка Ламия Велиева установила национальный рекорд на дистанции 200 метров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, спортсменка отличилась на 42-м чемпионате Азербайджана в закрытых помещениях.

Велиева преодолела дистанцию за 24,60 секунды, показав лучшее время в истории страны в этом виде программы.