Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Джеймса Дэвида Вэнса в узком составе

В Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом в узком составе.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
