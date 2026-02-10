https://news.day.az/world/1815265.html Самолет аварийно сел в Индийском океане после потери крыла - ВИДЕО У берегов Индийского океана у самолета отвалилось крыло сразу после взлета. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Пассажирский самолет авиакомпании Starsky совершил аварийную посадку на берегу Индийского океана вскоре после взлета из международного аэропорта Могадишо, Сомали. В нем находились 55 человек.
