Самолет аварийно сел в Индийском океане после потери крыла

У берегов Индийского океана у самолета отвалилось крыло сразу после взлета.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Пассажирский самолет авиакомпании Starsky совершил аварийную посадку на берегу Индийского океана вскоре после взлета из международного аэропорта Могадишо, Сомали. В нем находились 55 человек. Все они были успешно эвакуированы, жертв нет.

Воздушное судно столкнулось с техническими неисправностями менее чем через 15 минут полета. Экипаж предпринял попытку вернуться в аэропорт вылета, но самолет уже выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера полностью разрушилось правое крыло", - говорится в публикации.