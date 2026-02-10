https://news.day.az/officialchronicle/1815204.html Президент Ильхам Алиев и Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ВИДЕО Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступают с заявлениями для прессы. Новость обновляется
10 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Дэвид Вэнс выступили с заявлениями для прессы.
