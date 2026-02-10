https://news.day.az/azerinews/1815262.html ABŞ-la Azərbaycan uzun müddətdir mühüm strateji əməkdaşlıq edirlər - Ceyms Devid Vens ABŞ Prezidentinin şəxsi salamlarını Sizə və Azərbaycan xalqına çatdırıram. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-ın vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib.
O bildirib ki, ABŞ-la Azərbaycan uzun müddətdir mühüm strateji əməkdaşlıq edirlər: "Bəlkə də çoxları bilmir, amma Əfqanıstandan çıxan son ölkələrdən biri Azərbaycandır. Əməliyyatları çətin şəraitdə apardıq və həmin vaxt nüfuzu qoruyub saxlaya bildik".
