https://news.day.az/officialchronicle/1815301.html Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами - Вице-президент США Считаю, что это является сутью миссии Президента США и его внешней политики. Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами.
Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами - Вице-президент США
Считаю, что это является сутью миссии Президента США и его внешней политики. Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
"Мы подписали документ о стратегическом партнёрстве. Я думаю, это формализует наши партнерские отношения и предельно ясно показывает, что отношения между США и Азербайджаном будут и впредь устойчивыми и очень плодотворными для наших народов", - подчеркнул он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре