На месте, где раньше были только борьба и конфликт, воцарится безопасность. Это яркий пример лидерства Президента Трампа, а также лидерства Президента Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Зачем нам сражаться друг с другом, если мы можем заниматься торговлей, выстраивать партнерские отношения между собой?! Считаю, что партнерство между США и Азербайджаном приведет к еще большему миру и безопасности в регионе. У американских рабочих появится доступ к дополнительным рынкам. Это создаст более совершенный мир, в котором люди будут торговать вместо того, чтобы сражаться друг с другом", - отметил Джеймс Д.Вэнс.