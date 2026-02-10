Азербайджан и США нацелены на развитие Среднего коридора и проекта TRIPP

Азербайджан и Соединенные Штаты намерены совместно работать над продвижением региональной связанности на основе Транскаспийского транспортного коридора (Среднего коридора) посредством сотрудничества в области развития сухопутной, морской и воздушной транспортной инфраструктуры, энергетических и дата-соединений, облегчения торговли и транзита, таможенного контроля и пограничного перехода, международной мультимодальной логистики, а также других смежных направлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это, в частности, отражено в "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки".

Согласно документу, стороны в соответствии с Декларацией Вашингтонского мирного саммита признают значение Маршрута Трампа ради международного мира и процветания (TRIPP) как мультимодального проекта связанности, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой, предоставит взаимные выгоды для международной и внутренней связанности участвующим странам и позволит реализовать международный торговый и транзитный потенциал региона.

Напомним, что Хартия стратегического партнерства между Азербайджаном и США была подписана в Баку 10 февраля. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.