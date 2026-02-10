Исторический день: Азербайджан и США стали стратегическими партнерами

Автор: Акпер Гасанов

США открывают новую главу отношений с Азербайджаном. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в Баку. И это была четкая, объективная оценка той новой реальности, которая сложилась ныне как в отношениях между Баку и Вашингтоном, так и в целом в регионе Южного Кавказа, который стал зоной стратегического интереса для США.

Как справедливо было подчеркнуто в аналитической статье журнала Forbes, Азербайджан выходит на передовую, превращаясь в стратегический мост между Евразийским и Индо-Тихоокеанским регионами. В статье очень точно было подмечено, что в формирующейся сегодня трансевразийской сети Азербайджан занимает ключевую роль, служа стратегическим мостом, связывающим европейские, евразийские и индо-тихоокеанские экономическую систему и архитектуру безопасности.

Соответственно, углубление взаимодействия США с Баку стало критически важным рычагом влияния на меняющийся баланс сил в регионе. И Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул как колоссальное значение нашей страны для ведущей мировой державы, так и выдающуюся роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева на мировой политической арене.

"Помимо Президента Трампа, единственный лидер в мире, у которого действительно хорошие отношения и с турками, и с израильтянами, - это Президент Ильхам Алиев", - заявил сегодня Вэнс. И это правда. К которой стоит добавить то, что глава нашего государства недавно предложил свою помощь в дипломатическом урегулировании конфликта вокруг Ирана, что также свидетельствует о большом личном авторитете Президента Азербайджана.

В этой связи подчеркну, что имевшее место на прошлой неделе подписание меморандума о сотрудничестве между Израилем и Азербайджаном в сфере искусственного интеллекта - это событие, значение которого выходит далеко за рамки обычного документа. Это по-настоящему исторический и прорывной шаг, открывающий новую эпоху в отношениях двух государств, которые уже давно доказали: их партнерство строится не на ситуативных интересах, а на глубоком взаимном доверии и стратегической взаимовыгодности.

Церемония подписания прошла при участии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что само по себе подчеркивает высокий политический статус достигнутых договоренностей. Документ подписали начальник Национального штаба по искусственному интеллекту Израиля Эрез Аскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Уже эти детали демонстрируют, что речь идет о серьезном государственном проекте, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

И вот, сегодня, в Баку была подписана поистине историческая Хартия о стратегическом партнерстве. Самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что в Хартии четко указано - США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонного и военно-технического сотрудничества.

Стороны намерены расширять масштабы оборонного и военно-технического сотрудничества, включая поставки оборонной продукции, а также расширять существующее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, учитывая общую приверженность противодействию этой угрозе и сотрудничать в целях повышения потенциала в области кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры.

Подписание данной Хартии окончательно доказывает, что 907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" в отношении Азербайджана утратила актуальность и нуждается в отмене. Тем более, что азербайджано-американское сотрудничество вышло на очень весомый, многосторонний уровень.

В частности, Азербайджан и США договорились о сотрудничестве в целях развития региональной связанности с акцентом на Транскаспийский транспортный маршрут, или так называемый Средний коридор. Отмечается, что стороны намерены исследовать возможности мобилизации государственных и частных инвестиций в энергетический и транспортный сектора, а также в развитие цифровой инфраструктуры, признавая значение региональной связанности.

Кроме того, Соединенные Штаты намерены содействовать сотрудничеству с Азербайджаном в космической отрасли и инвестициям в цифровую инфраструктуру, включая создание в стране центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта при участии частного сектора. Да, как справедливо подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве - результат очень напряженной работы. Той самой работы, которая принесла поистине исторические результаты, сделав будущее азербайджано-американских отношений взаимовыгодным и определяющим будущее всего региона Южного Кавказа.