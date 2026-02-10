Азербайджан разрешил Армении экспорт через свою территорию

Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию в третьи страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному Телевидению Армении.

"Мы все знаем, что железнодорожное сообщение через Азербайджан в Армению существует и работает беспрепятственно. Но очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость", - сказал Пашинян.

По его словам, речь идет о железнодорожном сообщении через Грузию и Азербайджан в третьи страны - Россию, Центральную Азию, Китай.

"Представители Азербайджана заверили, что эта дорога открыта", - добавил премьер.