«Затулло» в Госдуме: драматургия и школьные шутки в одном флаконе
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о депутате Константине Затулине и его разборках в Госдуме.
Day.Az представляет публикацию:
В Госдуме назревает драма шекспировского масштаба, но с привкусом школьной перемены в пятом "Б".
Константин Затулин, человек "обременённый" государственными думами, внезапно почувствовал себя не просто депутатом, а глубоко задетым Константином. Причина?
Коллега по цеху, депутат из фракции КПРФ Михаил Матвеев, позволил себе... высказаться. Причём не где-нибудь на кухне, а публично, в своем канале в Telegram.
А публично - это, как известно, уже почти пощечина перчаткой.
Матвеев (видимо, одарённый креативщик) присвоил Константину Фёдоровичу смешное прозвище "Затулло". Просто гениально!
"Затулло" - это уже не депутат, а гастрономия. Сразу слышится: "Выдержанный, с характером, на любителя". Где-то между сыром Пекорино и чем-то подозрительно забытым в холодильнике. С богатым послевкусием!
Наши вам поздравления, господин Константин Затулло! Ваше прозвище золотыми буквами вписано в протоколы Госдумы. Браво!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре