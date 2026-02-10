драматургия и школьные шутки в одном флаконе

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о депутате Константине Затулине и его разборках в Госдуме.

Day.Az представляет публикацию:

В Госдуме назревает драма шекспировского масштаба, но с привкусом школьной перемены в пятом "Б".

Константин Затулин, человек "обременённый" государственными думами, внезапно почувствовал себя не просто депутатом, а глубоко задетым Константином. Причина?

Коллега по цеху, депутат из фракции КПРФ Михаил Матвеев, позволил себе... высказаться. Причём не где-нибудь на кухне, а публично, в своем канале в Telegram.

А публично - это, как известно, уже почти пощечина перчаткой.

Матвеев (видимо, одарённый креативщик) присвоил Константину Фёдоровичу смешное прозвище "Затулло". Просто гениально!

"Затулло" - это уже не депутат, а гастрономия. Сразу слышится: "Выдержанный, с характером, на любителя". Где-то между сыром Пекорино и чем-то подозрительно забытым в холодильнике. С богатым послевкусием!

Наши вам поздравления, господин Константин Затулло! Ваше прозвище золотыми буквами вписано в протоколы Госдумы. Браво!