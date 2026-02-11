Mercedes-Benz выпустит свою самую бюджетную модель

В 2028 году Mercedes-Benz выпустит модель автомобиля начального уровня. Новый автомобиль заменит на конвейере линейку машин А-класса. При этом преемник не будет придерживаться привычных шаблонов в плане формы кузова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, новая модель будет сочетать в себе черты компактного кроссовера и минивэна. Как рассказал в интервью немецкому изданию Automobilwoche руководитель отдела разработки Mercedes-Benz Йорг Барцер, предстоящий автомобиль станет "очень привлекательным" и будет отличаться от всего, что бренд выпускал ранее.

Такая характеристика указывает на амбициозный подход компании, которая планирует предложить не просто замену какому-то существующему автомобилю, а создать принципиально новый продукт для привлечения молодой аудитории.

Фактически, модель станет своеобразным гибридом нынешних Mercedes-Benz GLA и B-класса. Новинка будет построена на модульной архитектуре MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая также лежит в основе новейших моделей CLA, CLA Shooting Brake, GLA и GLB.

Ключевое преимущество этой платформы - гибкость. Она позволяет создавать автомобили как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридными и даже чисто бензиновыми двигателями. Это оставляет марке пространство для маневра и позволяет адаптировать модель под требования разных рынков.