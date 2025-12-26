Устранить минную проблему в краткосрочной перспективе невозможно

С ноября 2020 года минная проблема стала для Азербайджана приоритетным направлением.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что минные карты с точностью всего 25 процентов были переданы Азербайджану лишь спустя восемь месяцев после завершения конфликта.

"Мы будем настаивать на решении этого вопроса. Противоположная сторона заявляет, что передала все, что имела. Ситуация с минами остается крайне напряженной. На сегодняшний день насчитывается уже 415 жертв мин, из них 71 человек погиб. Расширяются направления сотрудничества ANAMA с зарубежными организациями. В 2020-2023 годах предпринимались попытки создания второй линии соприкосновения, через Лачинский коридор продолжалась незаконная перевозка боеприпасов и установка мин на территориях Азербайджана", - подчеркнул министр.

По его словам, в краткосрочной перспективе полностью устранить минную проблему не представляется возможным.

"Гражданам не следует самовольно посещать освобожденные территории, где сохраняется высокий риск минной опасности", - добавил Джейхун Байрамов.