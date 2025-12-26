Изменения в бакинском метро

АО "Бакинский метрополитен" перешло на эксплуатацию поездов из пяти вагонов на Фиолетовой линии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в акционерном обществе.

Мера направлена на усиление резервных возможностей вагонного парка и приведение перевозок в соответствие с пассажирским спросом.

Отмечается, что ранее на Фиолетовой линии были сокращены интервалы движения поездов: на участке "Автовокзал - Ходжасан" - с 16 до 10 минут, а на участке "Автовокзал - 8 Ноября" - с 8 до 5 минут. В результате возросла интенсивность движения, пассажиры стали экономить время, а уровень комфорта в целом повысился.

В разное время суток проводился мониторинг пассажиропотока и спроса. Анализ показал, что ряд технических нововведений можно внедрить без ущерба для качества обслуживания.

Принятые изменения позволяют не только усилить резервные меры в вагонном парке, но и повысить качество технического обслуживания, а также расширить его возможности. Это обеспечит более оперативное и плановое проведение осмотров, обслуживания и ремонта подвижного состава.

Мониторинг на Фиолетовой линии будет продолжен. При росте пассажирского спроса и в случае необходимости, с учетом технических возможностей платформ, планируется формирование поездов из семи вагонов.