Беларусь многократно увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Беларуси в Азербайджан составил 4,676 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это на 3,960 миллиона долларов США или в 6,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Беларуси в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,1%.

За 9 месяцев 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Беларуси в Азербайджан составил 716 тысяч долларов.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов США, или на 4,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в зарубежные экономики за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США, или на 47,7%, больше, чем за 9 месяцев 2024 года.