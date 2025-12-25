В Ходжалы, Ходжавенд и Зангилан возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в села Шушакенд и Ханюрду Ходжалинского района, в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az, на данном этапе в Шушакенд возвращаются 20 семей (83 человека), в Ханюрду - 12 семей (50 человек), в Гырмызы Базар - 37 семей (169 человек), а в Мамедбейли - 29 семей (147 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.