"Kяпаз" не смог вернуть бывшего футболиста

Футбольный клуб "Кяпаз" не смог вернуть в свой состав бывшего полузащитника Рати Ардазишвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер команды из Гянджи Азер Багиров рассказал, что клуб выходил на контакт с игроком в зимнее трансферное окно.

"Мы знаем этого футболиста, его игровой стиль нам хорошо знаком. Думали, что у него не возникнет проблем с адаптацией. Однако финансовые условия нас не устроили. Рати получил более выгодное предложение от другого клуба, поэтому переход не состоялся", - цитирует слова Багирова Report.

Наставник "Кяпаза" также отметил, что в зимний период клуб не планирует расставаться с другими игроками.

"Мы уже расстались с двумя футболистами - Качпером Росой и Педру Гомешем. Других отпускать не хотим, так как наш состав не слишком широкий. Сейчас ведем переговоры с местными игроками. Если будем приглашать легионера, то хотим, чтобы это был футболист, который уже играл в Азербайджане или ранее выступал за "Кяпаз". Мы не хотим проблем с адаптацией и предпочитаем игроков, чью игру хорошо знаем", - подчеркнул Багиров.

Отметим, что "Кяпаз" завершил первую половину сезона 2025/2026 Мисли Премьер-лиги на десятом месте, набрав 9 очков.