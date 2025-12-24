Мясо странной формы по низким ценам в Баку

Как ранее мы сообщали, некоторые виды говядины, выставленные на продажу в Азербайджане, вызвали общественные обсуждения из-за своего внешнего вида.

Отсутствие информации о стране происхождения данного мяса, представленного на рынках и в различных торговых точках, усиливает обеспокоенность потребителей. Покупатели жалуются на нехватку сведений о том, откуда была завезена продукция, в каких условиях она перерабатывалась и насколько безопасна для здоровья.

Одной из основных тем обсуждений является несоответствие формы мяса привычному способу разделки. Высказывается предположение, что мясо, поступающее в продажу в кубической форме, не было нарезано естественным образом, а сформировано промышленным способом либо заморожено в больших объемах с последующим разделением на части. На распространяемых в социальных сетях кадрах утверждается, что в таких продуктах не прослеживается классическая структура костей и мышечных волокон.

Кроме того, внимание покупателей привлекает и то, что данное мясо предлагается по цене значительно ниже рыночной. Учитывая, что свежая говядина на местном рынке обычно стоит дороже, потребители открыто задаются вопросами о качестве продукции, а также об условиях ее хранения и транспортировки.

Пользователи социальных сетей отмечают, что приобретенное ими мясо плохо проваривается и не обладает выраженным вкусом.

Так почему же это мясо имеет кубическую форму и что входит в его состав?

Специалист по здоровому питанию Мехсети Гусейнова в комментарии Day.Az сообщила, что в настоящее время в Азербайджан импортируются различные виды мясной продукции из Бразилии, Монголии, Индии, Украины, России и других стран. По ее словам, при ввозе в страну эти продукты проходят лабораторные анализы соответствующими структурами и допускаются к продаже лишь в том случае, если не представляют риска для здоровья человека с точки зрения пищевой безопасности.

Эксперт отметила, что замороженное мясо, как правило, импортируется в виде туш или ребер и хранится при температуре около -18 градусов. В то же время в страну завозится и промышленное мясо, предназначенное для переработки, которое в основном используется при производстве колбас, сосисок и других мясных изделий и не рассчитано на розничную продажу.

По словам Мехсети Гусейновой, кубообразное мясо, встречающееся на рынках, чаще всего изготавливается из мелких мясных остатков, очищенных от участков, прилегающих к костям, а также из мяса более низкой категории, которое формируется с применением специальных склеивающих веществ, а иногда и химических добавок. Такая продукция в обязательном порядке должна маркироваться как "формованное мясо".

Она подчеркнула, что на подобной продукции должны быть чётко указаны страна происхождения, дата убоя и заморозки, температура хранения, сертификат качества, а также документы, подтверждающие прохождение ветеринарного контроля. Отсутствие этой информации считается нарушением законодательства, и в подобных случаях гражданам рекомендуется обращаться на горячие линии соответствующих органов.

Эксперт также добавила, что потребителям нередко бывает сложно определить свежесть такого мяса. Особенно в случаях, когда при транспортировке и хранении не соблюдается температурный режим, а мясо подвергается размораживанию и повторной заморозке, в его составе происходят серьёзные изменения и создаются благоприятные условия для быстрого размножения микроорганизмов, что может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Мехсети Гусейнова рекомендовала гражданам воздерживаться от приобретения мясной продукции без указания происхождения, без маркировки и вызывающей сомнения. Кроме того, при хранении мяса необходимо строго соблюдать температурный режим, а при приготовлении - обеспечивать его полную термическую обработку.