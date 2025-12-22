В Баку в продажу поступило мясо странной формы по низким ценам

В Азербайджане выставленная на продажу в некоторых магазинах говядина стала предметом обсуждений из-за своего внешнего вида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, отсутствие информации о стране происхождения этой мясной продукции, встречающейся на рынках и в некоторых торговых точках, вызывает дополнительную обеспокоенность. Покупатели жалуются на нехватку четких сведений о происхождении товара, процессе его обработки и безопасности.

Одним из основных моментов, привлекающих внимание в ходе обсуждений, является то, что мясо не похоже на продукт естественной разделки. Выдвигаются предположения, что куски мяса, представленные в виде кубов, были сформированы промышленным способом либо изначально заморожены в крупных объемах, а затем разделены. В распространяемых в социальных сетях видеоматериалах утверждается, что у такого мяса не прослеживается классическая структура костей и волокон.

Кроме того, внимание покупателей привлекла и цена, значительно ниже среднерыночной. Поскольку на местном рынке стоимость свежей говядины, как правило, выше, потребители выражают сомнения относительно качества продукции и условий ее хранения.