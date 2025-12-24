В Москве введены ограничения на полеты

В районе московского аэропорта Домодедово введены временные ограничения на использование воздушного пространства.

Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в связи с предпринятыми мерами аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

"Возможны корректировки в расписании части рейсов", - отметил Кореняко.

Он добавил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.