https://news.day.az/world/1804745.html В Москве введены ограничения на полеты В районе московского аэропорта Домодедово введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
В Москве введены ограничения на полеты
В районе московского аэропорта Домодедово введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, в связи с предпринятыми мерами аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
"Возможны корректировки в расписании части рейсов", - отметил Кореняко.
Он добавил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре