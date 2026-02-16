Израиль одобрил регистрацию земли на Западном берегу

Правительство Израиля одобрило начало процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Такое решение принято впервые с 1967 года, когда по итогам Шестидневной войны территория Западного берега, прежде находившаяся под властью Иордании, перешла под контроль Израиля. По оценке Kan, это "еще один шаг на пути к аннексии региона", который в Израиле официально именуется Иудея и Самария. Согласно международному праву, эта территория считается оккупированной.

Как отмечает Kan, это решение направлено на урегулирование споров о землевладении на Западном берегу. На его основании Управление по регистрации земельных прав при Минюсте Израиля получит дополнительное финансирование, полномочия и персонал для организации процесса внесения участков земли в государственный реестр.

"Это положит конец судебным спорам и позволит развивать инфраструктуру и продавать землю упорядоченным образом", - приводит Kan заявление израильских властей. По утверждению израильской стороны, "это решение является адекватным ответом на незаконную поселенческую деятельность, ведущуюся Палестинской администрацией в Зоне С в нарушение закона и соглашений".