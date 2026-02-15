https://news.day.az/world/1816382.html Европейская страна намерена построить новую АЭС - совместно с США Словакия собирается подписать соглашение с американской компанией Westinghouse по строительству новой атомной электростанции (АЭС), также страна заинтересована в покупке у США четырех истребителей F-16. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает Reuters.
По его словам, подписать соглашение с компанией из США, которая возглавит консорциум по строительству АЭС, Словакия планирует в 2027 году. Также Фицо сказал, что после покупки еще четырех американских истребителей общее количество таких самолетов в стране достигнет 18.
