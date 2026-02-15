Президент Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается в экономическом плане

Под руководством Президента Вучича Сербия успешно развивается, завоевала большое уважение на международной арене. В то же время проведены масштабные реформы в экономической и социальной сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

Глава государства заявил, что в результате этого сегодня Сербия, несмотря на то, что она не обладает природными ресурсами, успешно развивается в экономическом плане, опирается на собственные силы, без посторонней помощи. "В нынешних условиях, особенно для страны, расположенной в Европе, это следует расценивать как исключительный фактор", - добавил он.