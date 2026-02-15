Стало известно о состоянии пострадавшей в ходе инцидента в бакинском лицее

Стало известно состояние учительницы, пострадавшей в результате инцидента в лицее "Идрак".

Как передает Day.Az, в ответ на запрос "Qafqazinfo" Клинический медицинский центр заявил, что ее лечение продолжается:

"Лечение лица (женщины) 1997 года рождения продолжается в нейрохирургическом отделении Клинического медицинского центра, ее состояние оценивается как стабильное", - отметили в учреждении.

Отметим, что 6 февраля около 09:10 ученик 10-го класса частного лицея "Идрак" Э.Ш. выстрелил из принадлежащего его отцу охотничьего ружья в учителя лицея - Шахлу Камилову, 1997 года рождения. В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.