https://news.day.az/hitech/1816246.html Гуманоидные роботы начали собственное производство - ВИДЕО Китайская компания Unitree запустила производство роботов, на котором гуманоидные роботы Unitree G1 создают других роботов Unitree. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
