Коридор, который меняет правила: Азербайджан формирует новую конфигурацию Евразии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

За последние годы Азербайджан превратился из регионального участника транспортных проектов в ключевой узел евразийской архитектуры. Его роль как транзитного хаба - "ворот" между Востоком и Западом - перестала быть географической метафорой и стала стратегической реальностью. Этот сдвиг не возник стихийно. Он стал результатом последовательной и многолетней политики Президента Ильхама Алиева, который сумел объединить инфраструктурное развитие, внешнеполитический прагматизм и четкое понимание национальных интересов в единую долгосрочную стратегию. Сегодня Азербайджан - это государство, без которого невозможно обсуждать устойчивость евразийской логистики, энергетическую безопасность Европы и новую конфигурацию стабильности на Южном Кавказе.

Именно в этом контексте следует рассматривать выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности, где он призвал к активному вовлечению государств Центральной Азии в развитие транскаспийских транспортных коридоров. По его словам, без участия стран восточного побережья Каспийского моря формирование устойчивого маршрута между Китаем и Европой невозможно.

"Мы говорили о странах региона, но не должны забывать о наших соседях по другую сторону Каспия в Центральной Азии. Потому что без них будет невозможно перевозить какие-либо грузы из Китая в Европу. Итак, это Китай, Центральная Азия, Каспий, Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Европа - такова география, и Азербайджан уже сейчас очень активно взаимодействует со странами Центральной Азии. В прошлом ноябре Азербайджан был официально включен в C5, Центральноазиатская пятерка стала C6. Такая динамика - стать членом Центральноазиатского консультативного совета - беспрецедентна для южнокавказской страны, коей является Азербайджан", - подчеркнул глава государства в своем выступлении в ходе панельной дискуссии "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества".

Президент детально очертил географию маршрута, которая, по его оценке, объективно формируется следующим образом: Китай - Центральная Азия - Каспийское море Азербайджан - Грузия - Турция - Европа.

Азербайджан уже интегрирован в центральноазиатское взаимодействие как участник Консультативного совета государств Центральной Азии. Однако в Мюнхене Президент Ильхам Алиев обозначил более широкую рамку. Его тезис о том, что ни один груз из Китая не достигнет Европы без стран восточного берега Каспия, фактически фиксирует новую евразийскую конфигурацию.

До 2022 года основной сухопутный поток Китай - Европа концентрировался на северном направлении через Россию: до 80 процентов контейнерного трафика, около 1,5 миллиона TEU в 2021 году. Геополитический кризис изменил структуру рисков, и диверсификация маршрутов стала объективной необходимостью. Средний коридор из резервной опции превратился в стратегическое направление: грузооборот увеличился с 0,8 миллиона тонн в 2020 году до 4,5 миллиона в 2024-м. В 2025 году показатели стабилизировались на высоком уровне - более 2,3 миллиона тонн за первое полугодие.

Существенно изменилась и структура перевозок. До 70 процентов потока сегодня формирует экспорт стран региона - зерно, металлы, сырье. Коридор стал инструментом региональной экспансии, а не только транзитной линией для внешних грузов.

Инфраструктурная база закрепляет этот тренд. Участок Достык - Мойынты усилил восточное направление. Порты Актау и Курык расширили зерновые мощности примерно до одного миллиона тонн. Бакинский международный морской торговый порт в Аляте рассчитан на 25 миллионов тонн и 500 тысяч контейнеров в год. Казахстанский терминал в Поти мощностью 120 тысяч контейнеров ежегодно обеспечил прямой выход к Черному морю. Таким образом, логистика становится элементом экономического суверенитета.

Одновременно происходит институциональное оформление маршрута. Созданное в 2023 году совместное предприятие "Middle Corridor Multimodal" объединило операторов Казахстана, Азербайджана и Грузии по принципу "одного окна". Единый тариф, синхронизированный график движения и централизованная ответственность позволили сократить сроки транзита на несколько суток, а цифровизация процедур в 2024-2025 годах дала возможность довести доставку по отдельным участкам маршрута Китай - Европа до 12-15 дней.

В результате прежняя ось Китай - Россия - Европа утрачивает монопольный характер. Евразийская логистика постепенно концентрируется вокруг Каспийского региона. Европейский Союз рассматривает это как инструмент снижения транзитных рисков, Китай - как элемент диверсификации в рамках инициативы "Пояс и путь", а государства региона - как способ укрепления контроля над экспортными каналами.

Средний коридор перестал быть реакцией на кризис и становится структурным элементом новой экономической архитектуры. При выходе на 8-10 миллионов тонн к концу десятилетия он закрепится в статусе полноценного континентального маршрута. Центральная Азия в этой системе выступает ключевым узлом, вокруг которого формируется новая модель евразийской экономической безопасности.

Качественный этап развития был зафиксирован в ноябре 2025 года, когда к совместному предприятию присоединилась дочерняя структура Китайских железных дорог - "China Railway Container Group". Это решение имеет стратегическое значение: Китай перешел от статуса внешнего пользователя маршрута к участнику его управления. Для Пекина, с учетом сохраняющихся рисков северного транзита, Средний коридор становится южной опорой инициативы "Пояс и путь" нового поколения.

Параллельно развивается так называемая "мягкая инфраструктура": гармонизация тарифной политики, унификация таможенных процедур, цифровизация документооборота, согласование нормативной базы. В сентябре 2025 года в Алматы Казахстан, Азербайджан и Грузия подписали план действий по устранению административных барьеров, предусматривающий согласование транзитных тарифов и внедрение электронных накладных. Международные финансовые институты неоднократно подчеркивали, что без этих мер даже самая современная инфраструктура не обеспечит конкурентоспособности маршрута. В этом смысле Средний коридор постепенно трансформируется в управляемую логистическую экосистему.

Геополитический контекст усиливает значение происходящих процессов. Южный Кавказ, долгое время воспринимавшийся как зона нестабильности, вступает в фазу трансформации. Мирные договоренности между Азербайджаном и Арменией, основы которых были заложены в августе 2025 года, снижают военные риски и меняют инвестиционный климат региона.

В Мюнхене Президент Ильхам Алиев обозначил эту конфигурацию предельно четко, описав маршрут из Китая через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Армению, Нахичевань, Турцию и далее в Европу.

"Транспортный маршрут из Китая, Центральной Азии, через Каспийское море, Азербайджан, Армению, Азербайджан (эксклав Нахчыван), Турцию и далее в Европу создаст совершенно новую ситуацию. Это будет выгодно для всех стран. Все страны на этом маршруте будут более интегрированы в политическом и экономическом плане, и это станет еще одним вкладом в долгосрочный и вечный мир между Азербайджаном и Арменией, потому что мира можно достичь, когда действительно идет мирный процесс", - сказал глава государства.

Фактически речь идет о разблокировании коммуникаций через южную часть Армении и формировании дополнительного звена, способного сократить протяженность маршрута и снизить издержки перевозчиков. Экономический эффект выражается не только в экономии времени, но и в снижении тарифной нагрузки за счет более короткого плеча и упрощенной логистики.

Особое значение приобретает цифровое измерение коридора. Проект прокладки оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря совместно с центральноазиатскими партнерами выводит инициативу за пределы транспортной сферы. Формируется цифровой коридор, способный обеспечить альтернативный канал передачи данных между Европой и Азией и снизить зависимость от традиционных маршрутов. В условиях, когда кибербезопасность и контроль над инфраструктурой данных становятся элементами национального суверенитета, подобные проекты приобретают стратегическое значение.

Европейский Союз в этой конфигурации также занимает активную позицию. В Мюнхене еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обозначила заинтересованность Брюсселя в развитии Транскаспийского коридора как стратегического направления. Опубликованное в феврале 2026 года исследование Еврокомиссии по инвестициям в Средний коридор фактически представляет собой дорожную карту с финансовыми и институциональными ориентирами.

Документ фиксирует кратный рост торговли по маршруту с 2022 года и указывает на возможность утроения грузооборота к 2030 году при условии целевых инвестиций и устранения административных барьеров. Для ЕС диверсификация поставок - это элемент экономической безопасности и распределения рисков.

Интерес Брюсселя имеет несколько измерений: доступ к сырьевым ресурсам Центральной Азии, сопряжение трансъевропейских транспортных сетей с евразийскими магистралями, а также геополитическая составляющая, включая потенциальное подключение Украины и Молдовы через черноморские и дунайские маршруты. В этом контексте Средний коридор становится не только логистическим, но и стратегическим инструментом.

Системный анализ институциональных, экономических и геополитических факторов позволяет говорить о достижении маршрутом точки необратимости. Даже при частичной нормализации международной обстановки возврат к прежней модели единственного транзитного направления маловероятен: бизнес, диверсифицировав риски, редко возвращается к монополии одного маршрута.

Параллельно укрепляется устойчивая геоэкономическая ось Баку - Астана - Тбилиси - Анкара, институционализированная через совместные предприятия, согласованные тарифы и координационные механизмы. Интерес Пекина и Брюсселя придает этой конфигурации дополнительный вес.

В конечном счете Средний коридор - это не просто транспортный проект. Это инструмент перераспределения геоэкономического влияния и новая модель взаимозависимости, где устойчивость формируется через инфраструктуру, предсказуемость правил и интеграцию рынков.

За последние годы Баку сумел превратить свое географическое положение в геоэкономическое преимущество, а транзит - в элемент национальной стратегии. Азербайджан выступает архитектором новой евразийской конфигурации, соединяя интересы Китая, Центральной Азии, Турции и Европейского Союза в единую систему.

Средний коридор в этой логике - это опорная конструкция формирующегося баланса между Востоком и Западом, где Азербайджан закрепляется в статусе ключевых "ворот" континента, а дипломатическая и инфраструктурная политика Президента Ильхама Алиева становится одним из определяющих факторов этой трансформации.