14 февраля - День Военно-воздушных сил Азербайджана

Сегодня - день создания Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. ВВС являются отдельным видом специальных войск Вооруженных сил страны и играют важную роль в защите ее воздушного пространства.

Хотя их исторические корни восходят к 1919 году, формирование как национальной военной структуры относится к 1990-м годам. 14 февраля 1992 года ВВС Национальной армии были учреждены как самостоятельное подразделение, и с тех пор эта дата отмечается как День Военно-воздушных сил.

После подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году именно ВВС и войска противовоздушной обороны стали основой начавшихся в Азербайджане военных реформ. В 1997 году Высшее военное авиационное училище Азербайджана приступило к выпуску первых национальных военных летчиков.

Первым военным пилотом Азербайджана был Фаррух ага Гаибов. Он активно участвовал в воздушных операциях против германских войск в годы Первой мировой войны и героически погиб в одном из боев на территории современной Беларуси.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня Военно-воздушные силы (ВВС) и Войска противовоздушной обороны (ПВО), пополнившие свой арсенал самыми современными самолетами и вертолетами, способны в полной мере защищать воздушное пространство Азербайджана.

В последние годы значительная часть средств, выделенных в стране на оборону, была направлена именно на восстановление и развитие ВВС и ПВО, а их авиапарк был модернизирован.

В рамках Плана действий по индивидуальному партнерству, подписанного между Азербайджаном и НАТО, был модернизирован военный аэродром в поселке Г.З.Тагиева. Кроме того, на военных аэродромах установлено специальное оборудование для обеспечения безопасности полетов, заново построены и отремонтированы постройки для технического обеспечения.

Летная и боевая подготовка пилотов постоянно совершенствуется

С момента обретения Азербайджаном независимости начался новый этап в развитии ВВС. Участие пилотов ВВС в международных учениях, повышение уровня летной и боевой подготовки находятся в центре внимания. Пилоты ВВС Азербайджана совершили наибольшее количество полетов среди стран пространства СНГ.

Сегодня во флагмане специальных военных учебных заведений Азербайджана - в Военном институте имени Гейдара Алиева готовятся профессиональные офицеры по различным специальностям. Они достойно несут военную службу и готовы выполнить любой приказ во имя защиты независимости и территориальной целостности республики.

На факультетах ВВС, ПВО и Военно-морских сил готовятся профессиональные офицеры по боевому управлению авиацией и морским специальностям - летчики, штурманы, механики, специалисты по различным системам вооружения, инженеры авиационных служб и радиотехнических средств.

Роль ВВС в достижении Победы

В Апрельских боях, ставших началом Победы, Военно-воздушные силы нанесли успешные удары по противнику. В ходе боевых действий героически погибли три пилота вертолета "Ми-24" - Тебриз Мусазаде, Абу Бекир Исмаилов и Урфан Велизаде.

Пилоты ВВС Азербайджана сыграли неоценимую роль в достижении Победы во Второй Карабахской войне. Военнослужащие ВВС проявили примеры мужества и героизма. В ходе Отечественной войны ВВС разработали специальный план операции под названием "Карабахская шкатулка", целью которого было уничтожение системы противовоздушной обороны вооруженных сил Армении. Этот план предусматривал отвлечение внимания противника.

Чтобы вынудить противника задействовать все виды зенитно-ракетных комплексов, авиационные средства были подняты в воздух и имитировали массированный авиационный удар. При этом средства имитации выполняли различные маневры, не входя в зону поражения вражеских комплексов ПВО.

Чтобы противник не распознал замысел операции, самолеты АН-2, принадлежащие Государственной пограничной службе, направлялись в зону поражения зенитно-ракетных комплексов противника без пилотов на борту.

План был успешно реализован и в первые дни Отечественной войны в результате совместных действий ВВС и войск ПВО было выведено из строя около 70 процентов системы противовоздушной обороны противника. Ударные беспилотники Bayraktar, Harop и Sky Striker уничтожали вражеские цели.

Во время Второй Карабахской войны несколько азербайджанских пилотов были награждены медалью "Герой Отечественной войны". Двое из них были удостоены этой награды посмертно. В той войне в первые дни боев также погибли два пилота Госпогранслужбы.

Соколы, отметившие Победу в небе Баку

8 ноября прошлого года на площади Азадлыг в Баку состоялся Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне. В ходе парада прошел марш военной техники.

Колонну систем вооружения войск противовоздушной обороны возглавил награжденный медалью "За Родину" генерал-майор Заур Юсифли. Перед трибуной прошли зенитно-ракетные комплексы "С-125 TM", "БУК-MБ", "БУК-MБ2K", İLDIRIM-8, "С-300 ФАВОРИТ" и "TOР-2M".

Затем были продемонстрированы принятые в арсенал новые образцы вооружения: многофункциональный мобильный боевой комплекс VİKİNQ - продукция отечественной оборонной промышленности, модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка", а также дальнобойный зенитно-ракетный комплекс HQ-9.

После этого над площадью Азадлыг состоялся пролет боевых самолетов и вертолетов ВВС с участием азербайджанских и турецких пилотов. Беспилотный летательный аппарат Akıncı совершил полет над небом Баку, кружил над площадью на высоте 900-1500 метров и вел съемку.

Тройку боевых транспортных вертолетов "Ми-17", несших государственные флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, возглавили Герои Отечественной войны - командующий ВВС, генерал-лейтенант Намиг Исламзаде и полковник Рашад Надиров.

Вертолет "Ми-17" под командованием генерал-майора Заура Рустамова, награжденного орденом "Карабах", продемонстрировал портрет Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем торжественные авиационные выступления в небе столицы продолжились. Сначала пятерка боевых транспортных вертолетов "Ми-17", оснащенных дальнобойными ракетами класса "Воздух-Земля", под руководством полковник-лейтенанта Зии Алиева клиновидным строем прошла над площадью Азадлыг.

На следующем этапе еще одна пятерка вертолетов "Ми-17", также в клиновидном построении, подарила зрителям впечатляющее зрелище. Группу возглавил кавалер ордена "За службу Отечеству", полковник-лейтенант Сабит Гусейнов.

Затем пятерка учебных самолетов MFİ-17 под командованием полковник-лейтенанта Аслана Рамазанова совершила круг над площадью. После этого демонстрационные полеты клиновидным строем продолжила пятерка учебных самолетов L-39. Группу возглавил кавалер ордена "За службу Отечеству", полковник Алияр Аскеров.

Тройкой самолетов - военно-транспортного "Ил-76" и недавно принятых на вооружение грузовых C-27J управляли полковник-лейтенант Зафар Фархадов, кавалер ордена "Рашадат", полковник Руслан Алекберов и кавалер ордена "Карабах", полковник Вугар Салахов.

Пятерка новых многоцелевых истребителей JF-17, недавно поступивших на вооружение, также продолжила демонстрационный полет в клиновидном построении. Группу возглавил кавалер ордена "За службу Отечеству", полковник Новруз Таиров.

Пятерка многоцелевых истребителей F-16, представлявших Военно-воздушные силы Турции, продемонстрировала в небе Баку высокий пилотаж. Группу возглавил полковник Невзрат Офламаз.

Пятерку модернизированных штурмовиков "СУ-25 Лачин" возглавил кавалер ордена "Карабах", генерал-майор Гасан Аловсатов, вторым пилотом был кавалер ордена "За службу Отечеству", полковник Анар Гасанов.

Завершила воздушную часть парада группа штурмовиков "СУ-25", раскрасивших небо столицы в цвета государственного флага Азербайджана. Группу возглавил кавалер ордена "За службу Отечеству", полковник Руслан Мамедрзаев.

Наше воздушное пространство и впредь будет надежно защищено

Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в стране продолжаются реформы в сфере армейского строительства, а также подготовка пилотов высокого профессионального уровня. Повышается боевая и морально-психологическая подготовка личного состава, укрепляется материально-техническая база авиабаз, ведется важная работа по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий летного и технического персонала.

Личный состав Военно-воздушных сил, как и в решающие моменты Отечественной войны, готов и впредь в любой момент выполнить любой боевой приказ Верховного главнокомандующего.

С уверенностью можно сказать, что сегодня благодаря современным системам вооружения и военной технике воздушное пространство Азербайджана надежно защищено от любых средств воздушного и наземного поражения, и будет защищено и впредь.