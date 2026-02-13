США определили будущее отношений с Европой

Отношения с Европой важны для США, и их будущее всегда было и будет связано впредь. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Европа важна для нас. Мы очень тесно связаны с Европой. Я думаю, что большинство людей в этой стране могут проследить свои культурные или личные корни в Европе. Поэтому мы глубоко связаны с Европой, и наше будущее всегда было связано и будет связано впредь", - подчеркнул дипломат.

При этом Рубио отметил, что США и Европе "нужно просто поговорить" о том, каким будет это будущее.