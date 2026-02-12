В Азербайджанской армии проводится первенство по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе

В соответствии с планом подготовки на текущий год в Азербайджанской армии состоялась церемония открытия первенства по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, на мероприятии, организованном в Военном институте имени Гейдара Алиева, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. В исполнении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

После проверки составов команд-участниц спортсменам были доведены цели турнира и правила безопасности. Кроме того, были представлены главные судьи по всем трем видам соревнований.

В первый день состязаний, после проверки весовых категорий спортсменов, участвующих в греко-римской борьбе, стартовали как личные, так и командные поединки.

Отметим, что всего в турнире по каждому виду спорта в 10 весовых категориях участвуют 297 спортсменов из 11 команд.