Азербайджан и Венгрия расширяют консульское партнерство

11 февраля в Баку состоялись вторые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и торговли Венгрии.

Как сообщили Day.Az в МИД, на консультациях азербайджанскую делегацию возглавил начальник Консульского управления министерства иностранных дел Эмиль Сафaров, венгерскую - директор Управления консульской службы и гражданства министерства иностранных дел и торговли Балаж Фаркаш.

На встрече также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджанской Республике Тамаш Торма, должностные лица Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, министерства науки и образования и Государственной миграционной службы.

В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Венгрией, являющейся для Азербайджана важным стратегическим партнером и страной, с которой существуют связи высокого уровня, а также подписание новых двусторонних документов в данной сфере и возможности цифровизации консульских услуг.

Стороны, обменявшись информацией о последних новшествах, реализованных в консульской сфере, обсудили предложения по укреплению связей, в том числе в направлениях правовой помощи, образования, миграции, труда и других областях.