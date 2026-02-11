Вниманию водителей: за неправильный поворот на этом перекрестке грозит штраф

В Ясамальском районе Баку, на пересечении улиц Дж.Джаббарлы и А.Бакиханова, проведены новые работы по дорожной разметке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, невнимательность водителей к разметке и их нежелание заезжать на автобусную полосу приводят к штрафам.

Так, на улице А.Бакиханова водители, поворачивающие на улицу Дж.Джаббарлы, нарушают требования сплошной линии и совершают поворот с первой полосы. По правилам же они должны немного проехать вперед и перестроиться на другую полосу в месте, обозначенном прерывистой линией.

Нарушители штрафуются на 100 манатов и получают 3 штрафных балла.