Вниманию водителей: за неправильный поворот на этом перекрестке грозит штраф
В Ясамальском районе Баку, на пересечении улиц Дж.Джаббарлы и А.Бакиханова, проведены новые работы по дорожной разметке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, невнимательность водителей к разметке и их нежелание заезжать на автобусную полосу приводят к штрафам.
Так, на улице А.Бакиханова водители, поворачивающие на улицу Дж.Джаббарлы, нарушают требования сплошной линии и совершают поворот с первой полосы. По правилам же они должны немного проехать вперед и перестроиться на другую полосу в месте, обозначенном прерывистой линией.
Нарушители штрафуются на 100 манатов и получают 3 штрафных балла.
