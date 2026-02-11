МВД призвало граждан не оставаться равнодушными к насилию в отношении женщин

Министерство внутренних дел Азербайджана совместно с профильными государственными структурами на постоянной основе проводит профилактические мероприятия, направленные на предотвращение преступлений, в том числе актов семейно-бытового насилия в отношении женщин и детей.

Как сообщили Day.Az в МВД, борьба с бытовым насилием - это не только реагирование после происшествия, но и заблаговременное снижение рисков с помощью профилактических мер.

"Эти мероприятия носят правовой, социальный и просветительский характер. Каждая женщина, подвергшаяся насилию, неизбежно сталкивается с такими фразами, как "в семье всякое бывает", "что скажут люди?", "пусть соседи не узнают", "потерпи, все наладится". На первый взгляд это может выглядеть как личная проблема, однако на самом деле гендерное насилие является серьезной угрозой для здорового будущего общества.

Следует отметить, что насилие, скрываемое за ширмой "семейного вопроса", - это не только судьба женщины, а также правонарушение, направленное против безопасности общества. Ни одна женщина не обязана терпеть побои, оскорбления, унижения и жить в страхе. Молчание не решает проблему - оно способствует ее продолжению и усугублению", - сообщили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что наряду с другими структурами, колл-центр "102" МВД, функция "102 SOS" в мобильном приложении "E-polis", а также аккаунты в социальных сетях служат для своевременного предотвращения подобных преступлений и принятия адекватных мер, чтобы виновные не оставались безнаказанными:

"МВД вновь обращает внимание граждан на то, что насилие - это не только проблема одной женщины, но и ответственность ее соседей, знакомых и каждого, кто стал свидетелем. В целях защиты здоровых семейных ценностей и демонстрации принципиальной позиции против насилия всем, кто сталкивается с такими случаями или становится их свидетелем, рекомендуется сообщать об этом в соответствующие государственные органы. Насилие - это не личная проблема, скрытая за стенами дома, а открытая угроза безопасности общества".