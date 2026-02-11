Смартфоны Apple и Samsung получат камеру нового поколения

Samsung, следуя примеру Apple, планирует внедрить в свои смартфоны камеру нового поколения.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на южнокорейское издание ETNews.

Источники издания сообщают, что компания начала разрабатывать оборудование для камеры с переменной диафрагмой и уже проводит тестирование первых образцов. Хотя на данный момент разработка находится на начальной стадии, существует большая вероятность, что эта технология будет использоваться в будущих устройствах.

Одной из причин интереса к технологии является решение Apple, которая собирается оснастить iPhone 18 Pro камерой с попеременной диафрагмой. Эта функция позволяет изменять количество света, поступающего на сенсор, что улучшает качество снимков.

Неясно, в каком поколении смартфонов Samsung внедрит эту технологию. Напомним, что ранее компания использовала камеры с переменной диафрагмой в моделях Galaxy S9 и S10, выпущенных в 2018 и 2019 годах, но позже отказалась от этой технологии из-за высокой стоимости.