Фотография Вэнса в Баку облетела первые полосы ведущих мировых СМИ

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс 10 февраля прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Day.Az, поездка в Баку не обошлась без романтичных моментов, один из которых попал в объективы фотокамер: поцелуй Уши Вэнс в бакинском аэропорту.

Снимок облетел первые полосы ведущих мировых агентств.

А агентство Reuters назвало ее фотографией дня.

Напомним, что в рамках визита в Баку была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США.