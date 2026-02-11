https://news.day.az/society/1815317.html Фотография Вэнса в Баку облетела первые полосы ведущих мировых СМИ - ФОТО Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс 10 февраля прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Как передает Day.Az, поездка в Баку не обошлась без романтичных моментов, один из которых попал в объективы фотокамер: поцелуй Уши Вэнс в бакинском аэропорту. Снимок облетел первые полосы ведущих мировых агентств.
Фотография Вэнса в Баку облетела первые полосы ведущих мировых СМИ - ФОТО
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс 10 февраля прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Как передает Day.Az, поездка в Баку не обошлась без романтичных моментов, один из которых попал в объективы фотокамер: поцелуй Уши Вэнс в бакинском аэропорту.
Снимок облетел первые полосы ведущих мировых агентств.
А агентство Reuters назвало ее фотографией дня.
Напомним, что в рамках визита в Баку была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре