OpenAI начала показывать рекламу в диалогах ChatGPT

OpenAI начала показывать рекламные объявления в ChatGPT для пользователей из США, которые используют бесплатный аккаунт или недорогую подписку Go. В компании пояснили, что решение связано с высокими затратами на инфраструктуру, необходимую для работы систем искусственного интеллекта. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание MacRumors.

Реклама будет отображаться только у совершеннолетних пользователей и всегда будет иметь четкую маркировку как спонсируемый контент. В OpenAI подчеркивают, что рекламные материалы не влияют на ответы нейросети, а данные переписки не передаются рекламодателям.

По умолчанию персонализация объявлений будет основываться на темах диалогов, истории чатов и взаимодействии пользователя с рекламой. При этом для чувствительных категорий, включая здоровье и политику, показ рекламы исключен.

Пользователи смогут отказаться от рекламы несколькими способами: оформив платные подписки Plus, Pro, Business, Enterprise или Education, либо выбрав режим с ограниченным числом бесплатных запросов в день. Также предусмотрены функции скрытия объявлений, отправки обратной связи и отключения персонализации.

Рекламодателям будет предоставляться только обезличенная статистика по просмотрам и кликам без доступа к персональным данным или содержанию чатов. В OpenAI отмечают, что текущий запуск носит тестовый характер и направлен на формирование "уникально ценного" пользовательского опыта.