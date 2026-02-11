Джей Ди Вэнс и его супруга посетили Аллею Шехидов

Находящийся с визитом в Азербайджане вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс 11 февраля посетили Аллею шехидов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

