Джей Ди Вэнс и его супруга посетили Аллею Шехидов

Находящийся с визитом в Азербайджане вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс 11 февраля посетили Аллею шехидов.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
