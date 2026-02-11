Азербайджан и Турция подготовили план деятельности на 2026 год

Между Азербайджаном и Турцией подготовлен план деятельности на 2026 год, состоящий из 110 пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на форуме "Бизнес-форум Азербайджан - Турция: Цифровая трансформация и технологический мост".

"Наши страны наметили политическую цель - увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов. Наши уважаемые президенты говорят об этом при каждой возможности. Для её достижения, безусловно, необходимо совместное производство, нужно совместно работать и развиваться, продолжать сотрудничество в новом периоде с целью обеспечить более благополучное будущее для наших братских народов", - добавил посол.