Именно политика Президента Ильхама Алиева предопределяет изменения в регионе

Именно политика Президента Ильхама Алиева предопределяет изменения в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель, кавалер государственных орденов Азербайджана, России, Италии, Беларуси, Казахстана, Молдовы и множества международных наград Михаил Гусман в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: