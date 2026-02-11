Как развивается система страхования недвижимости в Азербайджане?

В Азербайджане количество объектов недвижимости, застрахованных в обязательном порядке, приближается к 200 тысячам.

Насколько же сегодня высок интерес к страхованию недвижимости в стране?

Как передает Day.Az, комментируя этот вопрос для Milli.Az, председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж отметил, что интерес к страхованию недвижимости в целом нельзя назвать слабым - достаточно много граждан страхуют свое имущество.

"Однако доверие к самому процессу страхования и к реальному применению страховых прав после оформления полиса остается низким. В целом страховая система в нашей стране не развита на уровне западноевропейских государств, и у граждан сформировалось мнение, что страхование важно лишь тогда, когда оно требуется формально. Это относится как к обязательному, так и к добровольному страхованию. В этом плане на страховом рынке необходимы определенные реформы, чтобы людям разъясняли значение, ценность и необходимость страхования. Потому что во многих случаях - будь то стихийные бедствия, пожары или любой ущерб, нанесенный недвижимости - наличие страховки имеет крайне важное значение".

В.Орудж также отметил, что в настоящее время по обязательному страхованию предусмотрена максимальная выплата в размере 25 000 манатов.

"То есть доверие граждан к тому, что за страховой взнос в 50 манатов они действительно получат компенсацию в 25 000 манатов, невелико. Поэтому я считаю, что страховые суммы должны определяться в соответствии с реальной стоимостью не только домов, но и всей недвижимости в целом. После того как оценщики определят стоимость домов, квартир и нежилых объектов, должна устанавливаться соответствующая страховая сумма. Стандартная страховая сумма не укрепляет доверие граждан к этой системе. Например, владелец недвижимости стоимостью 500 тысяч манатов и владелец объекта за 100 тысяч манатов платят одинаковую обязательную страховую премию - 50 манатов, что выглядит нелогично. Считаю, что граждане должны платить страховые взносы в соответствии с реальной стоимостью своего имущества, чтобы в случае какого-либо происшествия получить адекватную страховую компенсацию", - подчеркнул председатель.