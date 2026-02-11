Три кандидата претендуют на пост председателя 81-й сессии ГА ООН

Три кандидата претендуют на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам представитель офиса председателя 80-й сессии Генассамблеи Ла Нейс Коллинз.

В частности, указала она, на упомянутый пост выдвинуты кандидатуры главы МИД Бангладеш Тухида Хоссейна, постоянного секретаря кипрского МИД Андреаса Какуриса, а также постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура. Пока только палестинский дипломат предоставил документ со своим видением будущего Генассамблеи.

По общим правилам ГА ООН, председателем органа может быть представитель страны - члена всемирной организации. Однако в июле 2024 года генсек ООН Антониу Гутерриш в пояснительной записке к Генассамблее указал, что представители Палестины, которая обладает статусом наблюдателя при всемирной организации, также могут избираться на этот пост.

Выборы следующего председателя намечены на 2 июня, указала Коллинз.