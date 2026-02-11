Проект TRIPP будет способствовать повышению экономической устойчивости Казахстана.

Об этом в беседе с Day.Az заявил докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени аль-Фараби, политический ученый, китайский эксперт Цао Кэсянь.

"TRIPP опирается на Каспий и Азербайджан как ключевые узлы, усиливая роль Казахстана в "Среднем коридоре". Проект был объявлен в 2025 году и направлен на снятие транспортных узких мест на Южном Кавказе. Для Казахстана это означает более прямой выход на европейские рынки и снижение зависимости от отдельных направлений. Одновременно растет его значение как транзитного и логистического хаба. Это не просто транспортный проект, а элемент региональной перестройки цепочек поставок", - сказал он.

По его словам, TRIPP можно рассматривать как фактор повышения доверия инвесторов.

"Участие США в проекте усиливает предсказуемость и прозрачность. Для западного капитала это сигнал снижения институциональных рисков. Однако решающим остается практическая реализация проектов. Участие США может ускорить модернизацию через инвестиции, стандарты и управленческий опыт. Это особенно важно для портов, железных дорог и транзитных хабов. Американская экспертиза полезна в сфере цифровой логистики и таможни. Но речь идет скорее о катализаторе, а не о замене национальных усилий", - сказал эксперт.

Он отметил, что TRIPP создает институциональную рамку для технологического сотрудничества.

"Казахстан получает доступ к американским решениям в добыче, переработке и энергетике. Улучшение транспортных связей снижает логистические издержки. В перспективе это способствует переходу от сырьевой модели к более технологичной экономике.С аналитической точки зрения, американский проект TRIPP может рассматриваться как "инкрементальный стратегический инструмент" для Казахстана. Он расширяет связи Казахстана с западными рынками без вытеснения существующих направлений. Многовекторная логистика повышает устойчивость внешнеэкономических связей. В условиях глобальной неопределенности это особенно важно. Проект TRIPP США не направлен на замену существующих форматов сотрудничества, а носит взаимодополняющий характер. В целом он способствует повышению экономической устойчивости Казахстана", - добавил Цао Кэсянь.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.

Али Гасымов