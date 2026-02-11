В Азербайджане выросла средняя зарплата

Согласно предварительным данным за 2025 год, средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны по сравнению с предыдущим годом выросла на 9,3% и составила 1 102,9 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По данным Госкомстата, наиболее высокий уровень средней месячной номинальной заработной платы зафиксирован в сферах добывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2026 года, согласно предварительным данным, численность наемных работников в экономике страны составила 1,808 млн человек, из которых 865,8 тыс. были заняты в государственном секторе, а 942,2 тыс. - в негосударственном секторе.

Из общего числа наемных работников 18,6% заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18,1% - в образовании, 13,8% - в промышленности, 8,5% - в сфере здравоохранения и социальных услуг населению, 6,6% - в строительстве, 6,2% - в государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,4% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,4% - в финансовой и страховой сфере, а 15,1% - в других отраслях экономики.